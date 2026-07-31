Lauro, interruzione dell’acqua per lavori di manutenzione: orari e strade interessate

31/07/2026 binews.it ATTUALITA', AVELLINO E PROVINCIA, EVIDENZA, LAURO e dintorni, NOLANO 0

Lauro, interruzione dell’acqua per lavori di manutenzione: orari e strade interessate

Il Comune di Lauro ha reso noto un avviso di Alto Calore Servizi relativo a una sospensione temporanea dell’erogazione idrica prevista per la mattinata di sabato 1 agosto.

L’interruzione del servizio, necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, interesserà la frazione Migliano dalle ore 8:30 alle 12:00.

Le zone coinvolte sono:

* Via Angelo Scalpati
* Via Casa Peluso

L’Amministrazione comunale invita i residenti delle aree interessate a predisporre una scorta d’acqua sufficiente a coprire le esigenze domestiche durante il periodo di sospensione del servizio.

Al termine dei lavori, salvo imprevisti, l’erogazione idrica sarà progressivamente ripristinata.