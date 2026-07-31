Addio a Franco Baresi, simbolo del Milan e leggenda del calcio italiano

Il calcio mondiale si è fermato. Nella notte si è spento Franco Baresi, monumento del Milan e simbolo di un’epoca irripetibile del calcio italiano. Aveva 66 anni e da tempo combatteva contro una malattia. La notizia, annunciata dal club rossonero, ha scosso tifosi e appassionati in ogni angolo del mondo.

Con la sua scomparsa se ne va molto più di un campione. Se ne va il difensore che ha trasformato il ruolo del libero in un’arte, il capitano che ha guidato il Milan verso i traguardi più prestigiosi con autorevolezza, eleganza e un senso di appartenenza ormai raro nel calcio moderno.

Per oltre vent’anni Baresi è stato il volto del Milan. Ha indossato una sola maglia, quella rossonera, conquistando sei Scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe Europee e quattro Supercoppe Italiane. Successi costruiti con sacrificio, personalità e una leadership che lo hanno reso un punto di riferimento per generazioni di calciatori.

Anche con la Nazionale italiana ha lasciato un segno indelebile. Campione del mondo nel 1982, fu tra i protagonisti dell’Italia arrivata fino alla finale di USA ’94, confermandosi uno dei difensori più completi e rispettati della storia del calcio.

L’ultima apparizione pubblica risale allo scorso febbraio, quando aveva emozionato San Siro partecipando come tedoforo alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Un’immagine che oggi assume un significato ancora più profondo.

La notizia della sua morte ha raggiunto il Milan durante la tournée in Australia. Giocatori e staff hanno interrotto ogni attività, raccogliendosi in un minuto di silenzio seguito da un lungo e commosso applauso, l’omaggio a un uomo che ha scritto alcune delle pagine più gloriose della storia rossonera.

Da tutto il mondo del calcio continuano ad arrivare messaggi di cordoglio. Per milioni di tifosi Franco Baresi resterà per sempre il capitano, il numero 6, l’uomo che ha incarnato i valori del Milan e del calcio italiano. Le leggende non muoiono: continuano a vivere nei ricordi, nelle emozioni e nelle imprese che hanno regalato a intere generazioni.