VISCIANO. Incontro formativo sulla prevenzione vulcanica e bradisismica: il ruolo strategico della scuola

Visciano (NA), 16 marzo 2026 – Presso l’Istituto Comprensivo “Padre Arturo D’Onofrio” di Visciano si è svolto il 5° incontro formativo promosso dal Comitato Tecnico Scientifico dell’A.T.A.P.C. – Associazione per la Tutela Ambientale e Protezione Civile, dedicato al tema:

“Sensibilizzazione al problema vulcanico e bradisismico: il ruolo strategico della scuola”.

L’iniziativa ha coinvolto studenti e docenti dell’istituto scolastico, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza, approfondendo i rischi legati ai fenomeni vulcanici e bradisismici e illustrando il Piano di Emergenza del Comune di Visciano.

L’introduzione del Presidente A.T.A.P.C.

Ad aprire l’incontro è stato il Presidente e Legale Rappresentante dell’A.T.A.P.C., Gioacchino Iovino, che ha presentato le attività dell’associazione, sottolineando il lavoro svolto con grande impegno dai volontari.

L’associazione è operativa sul territorio dal 2012, impegnata nella tutela dell’ambiente, nella protezione civile, nella salute pubblica e nel sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Nel corso degli anni i volontari sono stati protagonisti di numerosi interventi, tra cui operazioni di ricerca di persone disperse in zone impervie e attività di supporto durante eventi calamitosi e situazioni di emergenza.

Particolare rilievo è stato dato al contributo fornito durante il difficile periodo della pandemia da Covid-19, quando l’associazione ha diretto in maniera efficace il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Visciano, garantendo assistenza e supporto per oltre due anni ai centri vaccinali di Visciano e Moschiano.

Per l’impegno dimostrato, l’associazione è stata destinataria di numerosi riconoscimenti, attestazioni di pubblica benemerenza ed encomi solenni. Nel suo intervento, il presidente Iovino ha inoltre ribadito come la sicurezza delle nuove generazioni rappresenti una priorità assoluta.

Gli interventi istituzionali e scientifici

Durante l’incontro sono intervenuti:

Prof. Sabato Trinchese, Sindaco di Visciano

Prof.ssa Rita Esposito, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo

Arch. Angela Cardenia, Presidente Onorario A.T.A.P.C.

Avv. Luigi Montanino, Responsabile del Comitato Tecnico Scientifico A.T.A.P.C. ed esperto di Protezione Civile

La moderazione dell’evento è stata affidata alla Dott.ssa Joletta Manganiello.

Grande partecipazione degli studenti

L’incontro ha registrato grande interesse da parte degli alunni e dei docenti, che hanno partecipato attivamente con numerose domande rivolte all’Avv. Luigi Montanino sui comportamenti da adottare in caso di emergenza e sulle misure previste dal piano comunale di protezione civile.

Significativi anche gli interventi della Dirigente Scolastica Rita Esposito e del Sindaco Sabato Trinchese, che hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, scuola e volontariato per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza.

La scuola come presidio di sicurezza e cultura della prevenzione

L’iniziativa ha confermato il ruolo centrale della scuola nella formazione delle nuove generazioni, non solo dal punto di vista educativo ma anche come luogo fondamentale per promuovere la consapevolezza dei rischi naturali e delle buone pratiche di protezione civile.

Attraverso momenti formativi come questo, studenti e docenti diventano protagonisti attivi nella costruzione di una comunità più preparata, consapevole e resiliente di fronte alle emergenze .