Mugnano del Cardinale, Laurea Magistrale in Matematica presso l’Università degli studi di Salerno per Pia Romanini

Un nuovo e prestigioso traguardo accademico arricchisce la comunità di Mugnano del Cardinale: è stata conseguita la Laurea Magistrale in Matematica presso l’Università degli Studi di Salerno.
La neo dottoressa Pia Romanini ha completato il proprio percorso universitario discutendo una tesi sperimentale in didattica della matematica dal titolo “Una classe che pensa: insegnare la logica matematica con la Thinking Classroom. Una sperimentazione in una classe prima della scuola secondaria di secondo grado”. Un lavoro di ricerca che pone al centro metodologie innovative di insegnamento, con particolare attenzione allo sviluppo del pensiero critico e logico negli studenti.
Il conseguimento della laurea rappresenta non solo un importante risultato personale, ma anche un punto di partenza verso nuove sfide professionali nel campo dell’educazione e della formazione.
A lei giungono gli auguri più sentiti da parte di tutta la famiglia, che ha voluto condividere un messaggio carico di affetto e orgoglio:
“Congratulazioni dottoressa per questo prestigioso traguardo della tua vita. È solo l’inizio di una carriera grandiosa. Ti auguriamo tutto il meglio che la vita possa offrirti, certi che, grazie alla tua determinazione, riuscirai a realizzare ogni tuo sogno. Noi saremo sempre al tuo fianco, pronti a sostenerti.
La tua famiglia.”
Un momento di grande emozione che segna l’inizio di un percorso ricco di prospettive e soddisfazioni, con l’augurio di un futuro brillante e ricco di successi.