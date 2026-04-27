Torna il “Maggio dei Monumenti e della Cultura Nolana”: quattro appuntamenti tra storia e territorio

Prende il via l’edizione 2026 del “Maggio dei Monumenti e della Cultura Nolana”, un’iniziativa che punta a valorizzare il patrimonio storico, artistico e naturale del territorio attraverso una serie di percorsi guidati aperti a tutti.

Promosso dalla Diocesi di Nola in collaborazione con realtà culturali locali, il programma propone quattro appuntamenti distribuiti nel mese di maggio, pensati per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta di luoghi ricchi di storia e fascino.

Si parte il 10 maggio ad Avella con “La via delle acque”, un itinerario tra natura e memoria che condurrà i partecipanti dalla Grotta di San Michele fino alla cascata di Acquapendente, con partenza alle ore 10:30.

Il 16 maggio sarà la volta di Nola con “Scripta manent”, un percorso dedicato alle epigrafi romane del centro storico, con ritrovo in Piazza Duomo alle ore 18:30.

Il 23 maggio spazio alla “Notte Europea dei Musei” con “Il segno di Vaccaro”, un itinerario tra il Museo Diocesano e il Museo Storico Archeologico di Nola, con partenze previste alle ore 19:00 e 20:00.

Infine, il 31 maggio a Somma Vesuviana si terrà “La Madonna Pacchiana”, un percorso alla scoperta della Chiesa di Santa Maria di Castello, con partenze alle ore 10:30 e 11:30.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione consigliata tramite WhatsApp, e rappresentano un’opportunità concreta per riscoprire il territorio, valorizzando cultura, tradizioni e identità locali.

Un invito aperto a tutti per vivere il mese di maggio all’insegna della bellezza e della conoscenza, lasciandosi sorprendere dalla ricchezza del patrimonio nolano.