Avella, “CrescereBIO” fa tappa nelle scuole: i bambini protagonisti della sana alimentazione

AVELLA – Ha fatto tappa oggi ad Avella il progetto educativo “CrescereBIO”, iniziativa promossa dalla Regione Campania per diffondere tra i più giovani la cultura della sana alimentazione e della sostenibilità.

L’incontro si è svolto presso l’Istituto Comprensivo “Mons. Pasquale Guerriero”, coinvolgendo gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria in un percorso formativo dinamico e coinvolgente.

Il progetto, già avviato con successo nelle scuole del casertano, prosegue ora nelle aree interne tra Irpinia e Sannio, portando al centro dell’attenzione il valore dell’agroalimentare di qualità e delle produzioni locali.

Attraverso il format “A tu per tu con i prodotti tipici campani”, i bambini sono stati guidati in un viaggio educativo tra tradizione e innovazione, imparando l’importanza di una corretta alimentazione.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza è stata la mascotte Margherita, protagonista di un video-fumetto pensato per trasmettere in modo semplice e immediato i principi del mangiare sano e sostenibile.

Un linguaggio vicino ai più piccoli, capace di trasformare l’apprendimento in un momento ludico e partecipato.

Protagonista della giornata anche la Melannurca Campana IGP, eccellenza del territorio, consegnata ai bambini insieme a un QR code informativo destinato alle famiglie.

Un gesto simbolico per rafforzare il legame tra scuola e casa e promuovere una maggiore consapevolezza sul consumo dei prodotti locali

L’iniziativa, sostenuta dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, si inserisce nell’ambito del Fondo mense scolastiche biologiche e punta a rendere i bambini veri e propri ambasciatori della sostenibilità.

“Partiamo dai più piccoli per coinvolgere le famiglie e promuovere il cibo sano e certificato della nostra terra”, è il messaggio che accompagna il progetto.

Dopo la tappa di Avella, il viaggio di “CrescereBIO” proseguirà nei prossimi giorni in altri comuni dell’Irpinia e del Sannio, confermando l’impegno della Regione nella promozione di stili di vita sani e nella valorizzazione del patrimonio agroalimentare.