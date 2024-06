“Congratulazioni per il pensionamento, un traguardo che hai raggiunto con sacrifici e impegno. Il tuo contributo è stato fondamentale per il nostro istituto. Anni di dedizione e competenza hanno contribuito al successo attuale. Grazie e buona nuova vita!”.

Oggi la comunità scolastica dell’ IC Monsignor Guerriero ha salutato la docente Antonietta Ferrara che va in pensione. La redazione si associa.