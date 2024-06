Ospedale Frangipane-Bellizzi: La Gratitudine di un Paziente verso gli “Angeli” che lo Hanno Salvato

“Grazie per avermi fatto continuare questo viaggio chiamato vita”. Queste parole, cariche di emozione e riconoscenza, giungono dal P.O. “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, e raccontano una storia di buona sanità che merita di essere condivisa.

Un paziente, recentemente dimesso dall’UOC Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Ariano Irpino, ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine attraverso una lettera indirizzata alla Direzione Generale dell’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante. L’uomo, vittima di un grave incidente stradale avvenuto nelle scorse settimane nel territorio provinciale, era giunto in ospedale in condizioni critiche. Grazie all’intervento tempestivo del personale sanitario dell’emergenza 118 e alla professionalità dei medici e degli infermieri del reparto di Chirurgia, oggi può raccontare la sua storia di speranza e gratitudine.

Il paziente, dopo un delicato intervento chirurgico che si era reso necessario a causa delle gravi ferite riportate, è finalmente fuori pericolo e ha potuto lasciare l’ospedale. Nel farlo, non ha voluto dimenticare coloro che gli hanno salvato la vita. “Gli angeli del Frangipane-Bellizzi mi hanno dato una seconda vita”, scrive nella sua lettera. Un ringraziamento speciale va al dott. Sullo e al dott. Stanco, e a tutto il reparto di Chirurgia guidato dal dott. Grasso. “Grazie di cuore per esservi presi cura di me, anche a tutti gli infermieri e OSS che come angeli custodi mi hanno curato”.

Questa testimonianza non è solo un riconoscimento del lavoro straordinario svolto dal personale sanitario dell’ospedale Frangipane-Bellizzi, ma anche un messaggio di speranza e fiducia nella sanità pubblica. In un periodo in cui spesso si parla delle criticità del sistema sanitario, storie come questa ci ricordano l’importanza del lavoro dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario, che ogni giorno si dedicano con professionalità e umanità alla cura dei pazienti.

Il ringraziamento del paziente non è solo un gesto di gratitudine personale, ma rappresenta un tributo a tutti quegli operatori sanitari che, spesso in condizioni difficili, continuano a garantire un servizio essenziale per la comunità. La direzione dell’ASL di Avellino, insieme a tutto il personale del P.O. “Frangipane-Bellizzi”, può essere orgogliosa di questo encomio, che conferma l’importanza di un impegno quotidiano volto a salvare vite e a restituire speranza a chi si trova in difficoltà.

In conclusione, la storia di questo paziente è un esempio luminoso di come la dedizione e la professionalità possano fare la differenza, trasformando situazioni di emergenza in storie di rinascita e gratitudine.