100 DI QUESTI GIORNI. Teresa Ferrante e Sebastiano Angieri fanno la promessa di matrimonio

Grande gioia a Moschiano, in provincia di Avellino, per la promessa di matrimonio di Teresa Ferrante e Sebastiano Angieri. I due giovani, molto conosciuti e stimati nella comunità, hanno compiuto un passo importante verso il coronamento del loro sogno d’amore.

In un clima di emozione e felicità, amici e parenti hanno voluto far sentire tutto il loro affetto ai futuri sposi, augurando loro una vita insieme ricca di amore, complicità e serenità.

«Che il vostro cammino sia sempre illuminato dalla gioia e dal rispetto reciproco — è il messaggio di augurio di amici e familiari —. Che possiate costruire insieme una vita colma di sogni realizzati e momenti felici. Auguri Teresa e Sebastiano, con tutto il cuore!»

L’intera comunità di Moschiano si stringe attorno a Teresa e Sebastiano in questo momento speciale, in attesa del giorno in cui pronunceranno il loro “sì” più bello.