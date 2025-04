Avellino, 25 Aprile: percorso sensoriale occupato dalle auto di servizio durante le celebrazioni della Liberazione. La denuncia del MID

In occasione anche delle celebrazioni odierne della Festa del 25 Aprile “Liberazione” le autovetture di servizio delle autorità e forze dell’ordine sul percorso sensoriale dinanzi la Prefettura.

Anche oggi in occasione delle celebrazioni della Festa del 25 Aprile, nella quale si commemora la “Liberazione”, dinanzi la Prefettura di Avellino in Piazza della Libertà sul percorso sensoriale destinato alle persone con disabilità ci siamo ritrovati con le autovetture di servizio delle autorità e forze dell’ordine parcheggiate in sosta.

Il Presidente campano del M.I.D., Giovanni Esposito, ha prontamente segnalato la questione alla Questura e al Signor. Questore della Provincia di Avellino il Dott. Pasquale Picone, presente per l’occasione, il quale ha inviato insieme ad Esposito un suo collaboratore per verificare personalmente la questione.

Da qui la promessa del collaboratore del Sig. Questore Picone di voler informare gli uffici di competenza anche della Prefettura affinchè nelle prossime occasioni il percorso sensoriale sia libero da autovetture di servizio.

Il percorso sensoriale occupato dalle autovetture di servizio, fino a quest’oggi messo in evidenza da Giovanni Esposito, è risultato del tutto sconosciuto agli occhi delle istituzioni.

Ancora una volta ci ritroviamo con la Polizia di Stato al fianco dei cittadini, sensibilmente pronta a difendere in qualsiasi momento i diritti dei cittadini, in questo caso specifico delle persone con disabilità.

Riportiamo di seguito allegato al comunicato il video dimostrativo della problematica rappresentata.