100 DI QUESTI GIORNI. Rachele Di Teo ha festeggiato i 50 anni

Auguri vivissimi alla Sig.ra Rachele Di Teo che in data 01/06/2022 ha compiuto il suo 50° Compleanno. La cinquantenne circondata dall’affetto dei suoi familiari ha festeggiato, piacevolmente, il grande evento, con una deliziosa cerimonia conviviale, presso il Ristorante “Tony e Fiore” di Nola. La festeggiata, di carattere istintiva gioviale, solare e mamma di due figli, ringrazia gli intervenuti che hanno allietato la giornata regalandole momenti di grande emozione per l’affetto dimostrato. Tutti i familiari, augurano alla cinquantenne tanta felicità, serenità e benessere per una vita ancora serena e prosperosa. (Pasquale Iannucci)

