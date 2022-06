Camper della Salute a Venticano, effettuate 37 mammografie e 53 pap test

Successo per il Tour dei Camper della Salute dell’Asl, presenti alla Fiera Campionaria di Venticano il 2-4-5 giugno per lo Screening della mammella e della Cervice uterina.

Nella tre giorni dedicata alla prevenzione dei tumori della sfera femmine sono state effettuate:

⁃ 37 mammografie, per le donne tra i 50 e i 69 anni

⁃ 53 pap test, per le donne dai 25 ai 64 anni

L’obiettivo è prevenire l’insorgenza e garantire una diagnosi precoce dei principali tumori che colpiscono la popolazione femminile.

