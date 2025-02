Attorniata dall’ affetto della famiglia, dei conoscenti e degli amici spegne 29 Candeline la signorina Domenica. Lara Liguori. Un particolare pensiero è a lei rivolto dall’ Amico Gerardo il quale con profonde parole di affetto in questo giorno si stringe a lei in un affettuoso abbraccio “Il mondo è diventato più luminoso il giorno in cui sei nata. Buon compleanno tesoro tvb Lara”.