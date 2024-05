100 DI QUESTI GIORNI. Avellino, tanti auguri a Fatima Esposito e Gianluigi Maione, oggi sposi

Fatima Esposito e Gianluigi Mamone, sposi hanno coronato questa mattina il loro sogno d’amore presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie, alla presenza dei genitori della sposa: papà Aniello, mamma Maria Vittoria De Feo e dei fratelli Giovanni e Gloria. Presenti per lo sposo il papà Salvatore, la mamma Carolina Argenio e le sorelle Samantha e Simona. Un augurio speciale da parte di Giovanni Esposito, emozionato per le nozze della sorella Fatima: “Quando due cuori battono all’unisono niente li può fermare. Siete una coppia meravigliosa che proprio oggi corona il proprio sogno d’amore, rendendoci tutti partecipi dell’immenso amore nutrito. Godetevi la vostra nuova vita insieme ed amatavi per sempre. Tante congratulazioni per il vostro matrimonio”!