100 DI QUESTI GIORNI. Avella, festeggia il compleanno la maestra Dora Fevola.

Infiniti auguri di buon compleanno alla nostra Maestra Dora, la maestra di tutti che con abnegazione e infinito amore, ha “cresciuto” come fossero suoi figli, tutti gli alunni che ha accompagnato durante i suoi anni di insegnamento. Il tempo con lei è stato generoso e clemente, sempre sorridente, sempre energica e sempre pronta a dare un consiglio a chiunque perché come lei ripete sempre: “Non sono avellana di nascita ma Avella mi appartiene e ce l’ho nel cuore”.

Buon compleanno Maestra Dora di tutti noi. Avella oggi le si stringe in un unico amorevole Augurio.