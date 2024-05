Compie oggi 30 anni Rosa Papa di Avella. Ecco gli auguri speciali: “Cara figlia, ho sempre sognato di far nascere una bimba, ma non avrei mai immaginato di dare alla luce una donna come sei tu ora! Hai saputo prendere il meglio di me ed il meglio di tuo padre, sei l’essenza vera del nostro amore e nel giorno dei tuoi 30 anni voglio davvero dirti quanto io sia fiera di te. Auguri”.