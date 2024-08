Il 29 agosto è una data speciale per Alisa Napolitano, un giorno che celebra un momento di grande significato nella sua vita: l’anniversario del suo arrivo in Italia, avvenuto 32 anni fa. Questo giorno non è solo un ricordo, ma l’anniversario della sua rinascita, l’inizio di una nuova vita ricca di opportunità e di esperienze indimenticabili.