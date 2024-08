Palio dell’Alta Irpinia: i fantini grottesi stravincono

Due primi posti, un secondo posto e due terzi posto nelle diverse categorie per i giovani fantini di Grottaminarda allo storico “Palio dell’Alta Irpinia”, nato dall’ancor più antico “Palio dell’Alabarda” di Gesualdo, che attira appassionati di equitazione da tutta la regione.

Grande orgoglio e sentite congratulazioni da parte dell’Amministrazione comunale di Grottaminarda a Giuseppe Minichiello, 15 anni, primo classificato nella categoria Pro, a Filippo Terrazzano, 15 anni, primo classificato nella categoria Novice Senior, a Valentina Spera, 28 anni, seconda classificata nella categoria Pro, ad Alessio Tarantino, 15 anni, terzo posto sempre nella categoria Pro e a Christian Pascucci, 15 anni, terzo classificato nella categoria Youth. Dunque un intero podio grottese per la categoria Pro.

Il Palio che si svolge da 16 anni a Gesualdo, a cura dell’Associazione “Cavalieri del Principe” e negli ultimi anni della “Scola Arabians”, è una riconosciuta competizione equestre nelle specialità: Avviamento Junior, Avviamento Senior, Novice Junior, Novice Senior, Youth, Nativa e Pro.

«Quando nostri concittadini si affermano nello sport è sempre una grande soddisfazione – affermano il Sindaco, Marcantonio Spera ed il Delegato allo Sport, Michele Spinapolice – quando poi si tratta di una disciplina come l’equitazione che presuppone anche un grande amore per gli animali ed una grande intesa con il proprio cavallo e soprattutto quando parliamo di giovanissimi e talentuosi ragazzi, il nostro orgoglio si ingigantisce. Complimenti a Giuseppe, Filippo, Valentina, Alessio e Christian per questi risultati raggiunti con impegno e sacrifici, proseguite così, con l’auspicio, di rivedervi gareggiare un giorno, chissà… alle Olimpiadi».