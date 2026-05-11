Massa Lubrense – Tavola dei 300 Coast to Coast, pronto il programma della III edizione. Il 19 Maggio conferenza stampa di presentazione a La Taverna del Capitano a Marina del Cantone.

Redazione

Pronto il programma della III edizione de La Tavola dei 300, la kermesse enogastronomica organizzata dall’Associazione Ristoratori Lubrensi, per la promozione degli antichi borghi di Massa Lubrense.

L’evento, in programma il 16 e 17 giugno, per l’edizione 2026 sarà Coast to Coast, con doppia tappa sul mare.

Il 16 giugno a Marina della Lobra e il 17 giugno a Marina di Puolo. Due luoghi incantevoli, dove la magia della natura incontaminata si mescolerà a buona musica e ai sapori tipici locali, presentati con ricette sopraffine da ben 60 ristoratori in campo; tra stellati, osterie slow food, pizzerie rinomate e locali storici massesi.

Il programma completo sarà presentato il 19 Maggio alle ore 11 al ristorante stellato Taverna del Capitano a Marina del Cantone (Nerano – Massa Lubrense) alla conferenza stampa, con gli interventi di: Giovanna Staiano, Sindaco facente funzioni del Comune di Massa Lubrense, Mariella Caputo, sommelier e titolare del ristorante stellato Taverna del Capitano con il fratello chef Alfonso Caputo, Francesco Gargiulo, Presidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi. Saluti finali dei componenti del direttivo dell’ARL. Seguirà rinfresco in riva al mare.

Intanto sono già aperte le registrazioni per la cena del 17 giugno, qui il link dove poter acquistare i biglietti:

https://go2.it/evento/la- tavola-dei-300-terza-edizione/ 9472