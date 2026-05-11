TuttoFood 2026, dopo “Il Mio San Marzano” Solania debutta con “Il Mio Sugo Napoletano”, la nuova linea per il retail.

Redazione

L’azienda leader dell’oro rosso Solania S.r.l. tornerà protagonista al TuttoFood 2026, dall’11 al 14 maggio, riaffermando l’autorevolezza di chi ha valorizzato il re dei pomodori: il San Marzano.

Lo stand dell’azienda di Nocera Inferiore si presenterà ai suoi visitatori con ben due anime: quella dei suoi pizzaioli con il “Il Mio San Marzano” e quella dei suoi chef che presenteranno la novità di quest’anno: l’ingresso nelle case degli italiani con una linea di sughi pronti destinata al mercato retail “Il Mio Sugo Napoletano”.

La Marinara, l’Arrabbiata e altre specialità facenti parte della gamma “Il Mio Sugo Napoletano” – omaggio alla tradizione del territorio e, allo stesso tempo, al cognome della famiglia fondatrice Giuseppe Napoletano e i figli Gianmarco, Davide e Alessio – porteranno alla ribalta i sapori dei grandi classici e delle sue rielaborazioni più gourmet.

Il cuore pulsante dello stand diventerà così l’arena degli showcooking dove, ogni trenta minuti, si alterneranno pizzaioli italiani ed esteri tra cui i brand ambassador: Pier Daniele Seu, Sasà Martucci, Raf Bonetta, Manuel Maiorano, Angelo Pezzella, Cristiano Piccirillo, Peppe Cutraro e Andrea Ena.

Con la sensibilità dei grandi maestri pizzaioli, questi interpreti esalteranno quindi la straordinaria versatilità del San Marzano dimostrando perché Solania resterà sempre la scelta d’elezione della cucina di qualità.

Ad accompagnare Solania per tutti i quattro giorni della kermesse sarà Perrella Distribuzione. Ospiti dello stand anche i curatori e dirigenti di 50 Top Pizza, AVPN Associazione Verace Pizza Napoletana e Accademia Pizza DOC di cui Solania è sponsor.