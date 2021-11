Ventenne del vesuviano fermato in piazza Garibaldi con coltello dalla Polizia. Denunciato

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi hanno notato un giovane che alla loro vista ha tentato di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno fermato trovandolo in possesso di un coltello da cucina con la lama della lunghezza di circa 23 cm.

M.M, 22enne di Massa di Somma con precedenti di polizia e sottoposto alla misura dell’avviso orale, è stato denunciato per possesso di armi o oggetti atti ad offendere.

