Il Comune di Sant’Anastasia informa la cittadinanza che, per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata (carro attrezzi) su entrambi i lati di via Roma e piazzetta Scuole Elementari, dalle ore 8:00 di lunedì 30 giugno alle ore 19:00 di martedì 1° luglio 2025, come stabilito dall’ordinanza n. 46.

Si invitano i cittadini a rispettare le disposizioni per agevolare lo svolgimento dei lavori in sicurezza e senza disagi.