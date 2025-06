MUGNANO DEL CARDINALE: Festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie – ecco il programma

A Mugnano del Cardinale è iniziato ufficialmente il countdown per la festa patronale, infatti mercoledì 2 luglio si terrà l’intronizzazione della splendida statua raffigurante Maria Santissima delle Grazie.

Il triduo in onore della Madonna si terrà nei giorni 10, 11 e 12 luglio con la celebrazione serale della Santa Messa.

Domenica 13 luglio si terrà la Solenne Processione.

Il programma civile si presenta ricco e adatto a tutte le generazioni: sabato 12 luglio, in piazza Umberto I si esibirà Berlino 84 con la sua band a seguire direttamente dal “Peppy Night” il noto comico Francesco Procopio. Domenica 13 in serata si esibirà la banda musicale Città di Grottolella. Lunedì 14 alle 22, in live concert, il deejay Gigi Soriani con il White Party, ai partecipanti saranno donati dei gadgets dal Comitato. La serata si concluderà con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici. (L.C.)