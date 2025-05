Sant’Anastasia, approvati bilancio e DUP: via a opere attese da decenni e nuovi investimenti per sicurezza, sociale e territorio

Il Consiglio Comunale di Sant’Anastasia ha approvato la quarta variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), segnando un passaggio decisivo per l’attuazione di progetti strategici e interventi concreti. A presentare i dettagli della manovra è stato il vicesindaco Mario Trimarco, che ha illustrato una serie di misure di natura sia politica che tecnica.

Tra gli interventi di carattere politico spiccano l’acquisto di nuove telecamere per la videosorveglianza, gli stanziamenti per nuove assunzioni nella macchina amministrativa, l’ammodernamento della segnaletica stradale e un importante incremento delle risorse destinate alle politiche sociali e culturali.

Sul versante tecnico, invece, sono stati sbloccati fondi per opere attese da oltre trent’anni. Tra queste figurano:

•il primo tratto di via Pomigliano

•la messa in sicurezza del primo lotto degli alloggi comunali

•la realizzazione dei marciapiedi in via Mario De Rosa

•il rifacimento di strade e marciapiedi in via Toscanini e via Corelli

•interventi straordinari su altre arterie comunali

Prevista anche la manutenzione delle giostre, l’installazione di una nuova giostra e la creazione di un’area di sgambettamento per cani all’interno del Green Park.

Particolarmente rilevante è la decisione di reinvestire gli 800mila euro risparmiati a seguito della chiusura della controversia con Gori: una somma che sarà destinata alla realizzazione di nuove reti fognarie, a beneficio dell’intero territorio comunale.

Con questa manovra, l’amministrazione di Sant’Anastasia dimostra di voler coniugare visione strategica e risposte immediate, puntando su sicurezza, qualità urbana e benessere collettivo.