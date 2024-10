Riparte la mensa scolastica a Pollena Trocchia: tariffe invariate e tra le più basse

Lunedì 4 novembre riparte il servizio di refezione scolastica a Pollena Trocchia, confermate anche per l’anno scolastico 2024/25 le tariffe, sempre commisurate al valore Isee degli utenti: andranno dall’importo minimo di un euro ad un massimo di 2,20 euro, restando così tra le più basse dell’area. La mensa scolastica sarà attivata per gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria dell’I.C. “Gaetano Donizetti” e prevede la necessità, per la fruizione, di dotarsi degli appositi ticket nominativi, che potranno essere ritirati dai genitori degli alunni che usufruiscono del servizio presso l’ufficio scolastico di via Esperanto a partire da lunedì 28 ottobre, previa esibizione delle ricevute di pagamento. «Anche quest’anno abbiamo mantenuto le tariffe del servizio di refezione scolastica inalterate, confermandole tra le più basse del comprensorio, nella convinzione che per una scuola pubblica veramente alla portata di tutti è indispensabile tenere i costi per l’accesso ai servizi fondamentali quanto più bassi possibile, anche e soprattutto se il costo della vita continua ad aumentare» ha detto l’assessore alla pubblica istruzione del comune vesuviano, Arturo Cianniello. Con l’avvio della mensa scolastica, in linea con le tempistiche degli ultimi anni, aumentano ancor più i servizi offerti alla platea scolastica di Pollena Trocchia grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale. «Per rispondere adeguatamente all’intenso flusso di genitori nella fase di attivazione della mensa scolastica, andando incontro alle esigenze lavorative e organizzative di mamme e papà senza però sovraccaricare le attività dell’ufficio preposto, nelle prossime due settimane la distribuzione dei ticket mensa avverrà tutte le mattine di apertura della casa comunale e anche il giovedì pomeriggio. Con la partenza di questo ulteriore servizio si conferma l’attenzione di questa amministrazione verso la platea scolastica, ma anche il costante impegno per non gravare oltremodo sulle tasche dei nostri concittadini» ha spiegato Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia. Dopo la fase iniziale, il ritiro dei ticket mensa sarà possibile il lunedì mattina dalle ore 9 alle 13 e il giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30. Per gli alunni del primo anno della scuola dell’infanzia e del primo anno della scuola primaria, nonché per i nuovi iscritti provenienti da istituti non comunali, all’avvio del servizio sarà distribuito un kit multiuso con il materiale per il pranzo a scuola.