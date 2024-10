Casamarciano, è caos trasporto pubblico. Lunedì l’incontro in Regione chiesto dal sindaco Clemente Primiano

“Il grido di allarme è giunto fino in Regione: ho sollecitato ed ottenuto un incontro sui problemi legati alle gravissime inefficienze che riguardano il servizio di trasporto pubblico utilizzato dagli studenti e dai lavoratori di Casamarciano per raggiungere Napoli.

Lunedì porterò sul tavolo della IV commissione regionale i disagi patiti dai miei concittadini che ogni giorno, quando riescono a salire sui bus strapieni, sono costretti a viaggiare in condizioni che mortificano la dignità e mettono a rischio la sicurezza di ciascuno.

Chiederò il raddoppio delle corse di andata e ritorno da Napoli”, lo rende noto il sindaco di Casamarciano, Clemente Primiano.