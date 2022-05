POLLENA TROCCHIA, TORNA LA PREVENZIONE CON “PIENZ’ A SALUTE”

È fissato per martedì 24 maggio il nuovo appuntamento sul territorio con “Pienz’ a salute”, l’iniziativa promossa dall’Asl Napoli 3 Sud dedicata alla prevenzione. Nel corso dell’evento, in programma dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso l’area ludico-ricreativa di viale delle Rose, al Parco Europa, saranno eseguiti da personale esperto Pap test per donne da 25 a 29 anni, Pap Test HPV dna per donne da 30 a 64 anni, sarà possibile la prenotazione delle mammografie per le donne dai 45 ai 69 anni, sarà distribuito il kit colon retto per uomini e donne da 50 a 74 anni. Infine, sarà anche attivo uno sportello informativo nell’ambito del programma “Home Visiting”, che fornirà supporto, informazioni e consulenza per le neomamme, informazioni sul calendario vaccinale in età pediatrica, informazioni sulla vaccinazione HPV. «La pandemia da Covid-19 e le limitazioni introdotte per il suo contrasto hanno inevitabilmente ostacolato le campagne di prevenzione e di screening della popolazione condotte dalle Asl, ma finalmente si sta riprendendo questa attività fondamentale per la salute pubblica, necessaria per fornire alla popolazione rassicurazioni sul proprio stato di salute o, in caso contrario, il vantaggio di una diagnosi precoce. Per questo motivo ospitiamo ancora una volta e con la stessa convinzione di sempre questa iniziativa dell’Asl Napoli 3 Sud invitando i nostri concittadini a partecipare» ha detto il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito. Nel corso della manifestazione prevista anche informazione e sensibilizzazione sulle dipendenze e sul gioco d’azzardo patologico. Il consultorio, infine, incontra le persone TINB (Transgender e con identità non binaria) e le loro famiglie per consulenza psicologica e sociale.

adsense – Responsive – Post Articolo