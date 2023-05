POLLENA TROCCHIA (NA). Plessi scolastici in condizioni non ottimali dopo il voto, l’intervento del sindaco Carlo Esposito

Nella mattinata odierna, alla ripresa delle attività didattiche, alcuni plessi scolastici interessati delle operazioni di voto sono stati trovati in condizioni di sistemazione e pulizia non ottimale, nonostante l’affido dell’apposito servizio elettorale alla ditta assegnataria prevedesse sanificazione, pulizia e sistemazione di ogni scuola adibita nel finesettimana appena trascorso a sezione elettorale. La circostanza, lamentata dai genitori degli alunni frequentanti le scuole e constatata dal sindaco Carlo Esposito attraverso un apposito sopralluogo, è stata contestata dal primo cittadino agli uffici preposti al controllo, che evidentemente è stato eseguito senza l’attenzione dovuta e richiesta dal contesto, invitando gli stessi a relazionare sull’accaduto ed assumere provvedimenti nei confronti della ditta affidataria del servizio, risultata inadempiente. «Il disagio arrecato ad alunni, genitori e personale scolastico tutto, sebbene amplificato dal periodo post-elettorale che la comunità cittadina sta attraversando, è indiscutibile: saremo vigili affinché in futuro gli uffici svolgano con maggiore attenzione il loro ruolo di verifica e controllo, di modo che episodi del genere non si ripetano più» ha detto il sindaco Esposito.