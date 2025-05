“Nascerà un altro Santo Romano”: l’annuncio emozionante con un baby shower davanti al murale del fratello ucciso

Un momento intenso di commozione, speranza e memoria. A San Sebastiano al Vesuvio, il dolore per la tragica scomparsa di Santo Romano, il giovane calciatore ucciso lo scorso anno durante una lite scoppiata per una scarpa sporcata, si trasforma oggi in un simbolo di rinascita.

Nella serata di ieri, Tony Romano, fratello della vittima, ha annunciato sui social che presto diventerà padre. Il video, pubblicato sulla pagina Facebook “L’esercito di Santo”, mostra una scena carica di emozione: il baby shower si è tenuto proprio davanti al murale che ritrae Santo, in un toccante intreccio tra il dolore dell’assenza e la forza di un futuro che riparte.

Un colpo di fumogeno azzurro ha rivelato che il bambino sarà un maschio. Il nome scelto? Santo, come il fratello scomparso. Un gesto potente, carico di significato, che ha commosso amici, familiari e l’intera comunità.

Tra abbracci, lacrime e applausi, i commenti sui social si sono moltiplicati: centinaia di messaggi di affetto e auguri sono arrivati non solo per i futuri genitori, ma anche per i nonni, coinvolti in questa nuova pagina di vita. Un nome che non è più solo un ricordo, ma una promessa. E il segno che Santo Romano continuerà a vivere, anche attraverso un nuovo sorriso.