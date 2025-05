“I miracoli della Madonna dell’Arco”: un libro racconta la fede attraverso il museo del Santuario.(Foto)

È stato presentato al Santuario di Madonna dell’Arco il volume I miracoli della Madonna dell’Arco. La storia del culto raccontata in un museo scritto da padre Gianpaolo Pagano, rettore del Santuario, e da Mimmo Granata, bibliotecario e archivista, un’opera intensa e ricca di significati che raccoglie secoli di fede popolare attraverso la narrazione degli ex voto conservati nel museo annesso al Santuario, vere e proprie testimonianze materiali dei miracoli attribuiti alla Vergine dell’Arco, segni di devozione profonda che raccontano storie di guarigioni, grazie ricevute, scampati pericoli e che diventano pagina dopo pagina il filo conduttore di una narrazione che unisce spiritualità, cultura e storia sociale del territorio vesuviano con un linguaggio accessibile ma rigoroso, arricchito da immagini e analisi documentarie che restituiscono dignità e valore a oggetti che parlano di fede vissuta, sofferta, gridata e ringraziata come ha sottolineato padre Pagano nel corso della presentazione ricordando che ogni ex voto è una preghiera muta che continua a parlare mentre Granata ha evidenziato come il museo non sia solo un contenitore ma uno spazio vivo dove la memoria diventa racconto collettivo un libro che è anche invito a visitare quei locali silenziosi e pieni di emozione dove ogni oggetto custodisce una storia e ogni storia diventa un frammento dell’anima di un popolo quello dei fujenti e dei devoti che da secoli si rivolge alla Madonna dell’Arco con fiducia e amore.