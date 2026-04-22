Guasto improvviso alla rete idrica: disagi a Terzigno, ripristino previsto in serata

Disagi per numerosi cittadini di Terzigno a causa di un’improvvisa interruzione del servizio idrico. A comunicarlo è GORI, che ha segnalato nella mattinata odierna mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione in diverse zone del territorio comunale.

Il disservizio è stato provocato da un guasto improvviso alla rete, che ha interessato in particolare:

via Ammendola, via Avini, via Vecchia Campitelli, via Vicinale Lavarella e tutte le relative traverse.

Secondo quanto riferito dalla società che gestisce il servizio idrico, i tecnici sono già al lavoro per individuare e risolvere il problema nel più breve tempo possibile. L’intervento è in corso e si punta a limitare i disagi per la popolazione residente.

Il ripristino della normale erogazione dell’acqua è previsto a partire dalle ore 18:00 di oggi, mercoledì 22 aprile 2026, e avverrà in maniera graduale.

GORI segnala inoltre che, alla riapertura del flusso idrico, potrebbero verificarsi fenomeni temporanei come torbidità dell’acqua o variazioni di pressione, situazioni generalmente legate alla normale fase di riattivazione della rete.

Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione e di lasciare scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo, qualora si notassero anomalie.