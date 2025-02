Controlli straordinari a Frattamaggiore: denunce e sequestri della Polizia di Stato

Nella giornata di mercoledì, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 60 persone, di cui 3 con precedenti di polizia e due denunciati per vendita abusiva di tabacco lavorato estero, sequestrando 313 pacchetti di sigarette privi dell’etichetta del monopolio di Stato per un peso di circa 7 kg.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato 21 veicoli, contestato una violazione del Codice della Strada ed elevato una sanzione ammnistrativa di 5.000 euro al titolare di una società per vendita di veicoli usati, in assenza di titolo abilitativo relativo alla struttura.