“Sconvolge la notizia della prematura scomparsa dell’architetto Rita Sciscio. Una straordinaria persona, attenta ai deboli, che si è fatta apprezzare in ambito professionale e per la sua passione politica. Il suo contributo di idee al dibattito per l’individuazione di strade possibili finalizzate a risolvere le problematiche del capoluogo è stato prezioso. La mia vicinanza e quella dell’Amministrazione Provinciale al marito Gianni Colucci, ai tre figli e a tutti i familiari”.