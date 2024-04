Venticano (AV). Si ribalta rimorchio di un autocarro che trasporta maiali, mentre a Mercogliano auto finisce contro due alberi

I Vigili del Fuoco di Avellino oggi 20 aprile, sono stati impegnati in due interventi riguardanti altrettanti incidenti stradale. Il primo si è verificato subito dopo le ore 12’00 nel territorio del comune di Venticano, sulla SS 7 via Appia, al Km. 281,400, dove un autotreno che trasportava una cinquantina di maiali, in un curva ha visto il semirimorchio ribaltarsi. Lunghe e delicate le operazioni, prima di recupero dei suini che sono stati trasferiti su di un altro camion, e poi del pesante automezzo, che ha visto l’utilizzo dell’autogru inviata sul posto dalla sede centrale di Avellino, e che sono durate circa quattro ore. Il conducente del mezzo proveniente da Roma e diretto nel Salernitano, non ha subito conseguenze oltre un comprensibile spavento, e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Mirabella Eclano hanno effettuato i rilievi dell’incidente.

Il secondo incidente si è verificato alle ore 13’20 nel comune di Mercogliano al viale Europa, e ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva la sua corsa contro due alberi. L’uomo alla guida di 59 anni originario di Mercogliano è stato estratto dall’abitacolo ed affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali lo trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e sul posto la Polizia di Stato ha effettuato i rilievi di propria competenza.