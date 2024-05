Gli architetti di Avellino in visita al Parco Archeologico di Ercolano

L’Ordine degli architetti della provincia di Avellino ha organizzato per il 10 maggio 2024, per gli iscritti, una visita al parco archeologico di Ercolano per approfondire le tecniche e le modalità che hanno caratterizzato i recenti restauri. I partecipanti saranno accolti dal direttore del parco archeologico Francesco Sirano e dal presidente degli architetti irpini Erminio Petecca. Interverranno alla giornata di studio Angela Di Lillo, funzionario del parco archeologico. La visita sarà guidata dall’architetto Maria Anna Martignetti e dall’archeologo Mariano Prodomo mostrando: il padiglione della barca, la terrazza Marco Nonio Balbo, la casa dei cervi, la piscina, la casa del bicentenario, l’arco quadriforme sul decumano Massimo, le terme, il sacello degli augustali e la casa dal tramezzo di legno.

“ – , spiega il consigliere Giuseppe Nardiello, , c ”.

“Gli architetti irpini si sono dati appuntamento nell’antica Ercolano, presso il suggestivo sito archeologico, patrimonio mondiale UNESCO. L’occasione rappresenta un importante momento formativo per i nostri iscritti appassionati ed attivi nel mondo del restauro e della conservazione dei beni storici e archeologici. L’incontro ci consentirà di trascorrere una piacevole giornata nell’antica città, indagando tra le nuove scoperte e testimonianze di vicende quotidiane, fatiche e momenti di piacere che alimentavano la vita sotto il Vesuvio prima della devastante eruzione del 79 dopo Cristo”, lo dichiara il presidente Erminio Petecca.