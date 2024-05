Il Lions Club Nola Ottaviano Augusto presenta un Service dedicato alla Coscienza e all’Intelligenza Artificiale

Il mondo moderno è immerso in un costante sviluppo tecnologico che sta ridefinendo il modo in cui interagiamo con il nostro ambiente e con noi stessi. In questo contesto di rapida evoluzione, il Lions Club Nola Ottaviano Augusto ha deciso di affrontare una delle questioni più rilevanti del nostro tempo: il rapporto tra l’intelligenza artificiale e la coscienza umana.

Il Service, dal titolo “Coscienza e Intelligenza Artificiale”, rappresenta un’importante occasione di riflessione e approfondimento su un tema che interessa sempre più la società contemporanea. L’evento, promosso dal Lions Club Nola Ottaviano Augusto, si terrà il 10 maggio presso la Sala Congressi dell’Interporto Campano di Nola, un luogo simbolo di innovazione e sviluppo per il territorio.

Il convegno avrà come ospite d’onore il Prof. Federico Faggin, candidato al Premio Nobel per la Fisica, noto per le sue fondamentali contribuzioni nel campo della tecnologia. Faggin, illustre fisico e inventore del Microprocessore, del Touch screen e del Microchip, terrà una Lectio Magistralis durante la quale condividerà la sua visione sulle sfide e le opportunità legate all’intelligenza artificiale, con particolare attenzione al suo impatto sul benessere comune.

Il Service ha ottenuto il prestigioso Patrocinio dei Comuni di Napoli, Caserta e Nola, oltre a quello dell’Interporto Campano, confermando il suo rilevante valore culturale e sociale. Saranno presenti anche rappresentanti delle Istituzioni civili e scolastiche del territorio, contribuendo così a promuovere un dialogo costruttivo e inclusivo su questo tema cruciale.

Il responsabile del Service, Amalia Auriemma, Past Presidente del Lions Club Nola Ottaviano Augusto, invita tutti i Lions Club del Distretto Lions 108ya a partecipare a questo importante momento di confronto e condivisione, nella speranza di contribuire a una maggiore consapevolezza e comprensione delle sfide poste dall’Intelligenza Artificiale nella società contemporanea.