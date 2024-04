BAIANO. Rampa disabili Chiesa S. Croce: Nuove valutazioni per superare gli ostacoli Architettonici

Sulle polemiche della rampa in fase di realizzazione presso la Chies Santa Croce interviene il primo cittadino Enrico Montanaro: “Nella giornata di ieri, venerdì 19 aprile 2024, la Soprintendenza ha effettuato un nuovo sopralluogo alla Chiesa di Santa Croce. Nel corso del sopralluogo, la Soprintendenza ha ribadito nuovamente la conformità della rampa con quanto autorizzato dallo stesso ente di tutela dei beni culturali. Insomma, LA RAMPA COME LA SI STAVA COSTRUENDO È RISULTATA CONFORME A QUANTO AUTORIZZATO DALLA STESSA SOPRINTENDENZA!!! Tuttavia, nel corso del sopralluogo di ieri, la medesima Soprintendenza ha manifestato dubbi sull’impatto architettonico dell’opera. Pertanto, in ottica di collaborazione istituzionale tra enti, su gentile invito della stessa, l’amministrazione comunale ha deciso di valutare nuove soluzioni meno impattanti per consentire l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nella sostanza, di comune accordo con l’ente di tutela, abbiamo deciso di vagliare soluzioni alternative diverse dalla rampa attualmente in costruzione. Nei prossimi giorni saremo capaci di dare aggiornamenti in merito a tutta la questione. Nel frattempo, ci teniamo a precisare ancora una volta come questa amministrazione agisca sempre nell’interesse della popolazione di Baiano. Siamo tutti Baianesi. Siamo tutti dalla stessa parte”.