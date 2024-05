NAPOLI. Centro Storico: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta 66enne napoletano.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, in vico Foglie a Carbonara, hanno notato un soggetto che, appena uscito da un’abitazione, ha consegnato una bustina ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 8 involucri di cocaina del peso complessi di circa 4 grammi e 545 euro chiaro provento dell’attività delittuosa mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di un involucro della stessa sostanza del peso di circa 0,5 grammi.

Pertanto, un 66enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, mentre, l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.