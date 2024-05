Quando la Sanità Incontra le Periferie: Giornata di Prevenzione ad Ariano Irpino

In un contesto in cui la cura della salute diventa sempre più centrale e imprescindibile, l’ASL di Avellino, sotto la guida del Direttore Mario Nicola Vittorio Ferrante, si unisce alla Croce Rossa Italiana, al Comitato di Ariano Irpino, alla Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia e alla Proloco Nuovamente per promuovere una giornata dedicata alla prevenzione.

Il prossimo 5 maggio, presso la suggestiva cornice della Chiesa di San Giovanni Evangelista ad Ariano Irpino, si terrà un’importante iniziativa volta a offrire servizi medici gratuiti alla comunità locale. Dalle ore 9:00 alle ore 13:00, i cittadini avranno l’opportunità di accedere a visite mediche specialistiche, previa prenotazione tramite il servizio WhatsApp al numero 3773505692.

Durante la mattinata saranno disponibili diversi tipi di visite e consulenze, curate da professionisti qualificati dell’Ospedale di Ariano Irpino:

Visita Epatologica: A cura della Dott.ssa Antonella Cavalli, Dirigente medico specialista in Epatologia, Ecografia interventistica UOC Medicina Interna P.O. di Ariano Irpino.

Visita Diabetologica: Condotta dalla Dott.ssa Patrizia Savino, Responsabile ambulatorio di Diabetologia UOC Medicina Interna P.O. di Ariano Irpino.

Esame Eco-doppler TSA: Effettuato dalla Dott.ssa Annamaria Bellizzi, Direttore UOC Medicina Interna P.O. di Ariano Irpino.

Visita Cardiologica: Offerta dalla Dott.ssa Carmen Dragonetti e dalla Dott.ssa Stefania Minichiello, entrambe Dirigenti medici UOC Cardiologia P.O. di Ariano Irpino.

Consulenza Nutrizionale: A cura del Dott. Lino Moscato, Biologo Nutrizionista UOC Laboratorio analisi P.O. di Ariano Irpino, e della Dott.ssa Katia Vaiarelli, Farmacista e Biologo nutrizionista.

Un’opportunità unica per i cittadini di Ariano Irpino e dintorni di accedere a controlli medici gratuiti e consulenze specialistiche, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e garantire una migliore qualità della vita per tutti.