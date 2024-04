GROTTAMINARDA (AV). Rifiuti: ancora abbandoni sul territorio comunale, continua la bonifica

Ennesimo intervento di pulizia e bonifica, questa mattina, in diverse aree del territorio comunale, teatro, purtroppo, di abbandono indiscriminato di rifiuti di vario genere.

L’intervento disposto dall’Amministrazione comunale, a cura della Squadra comunale di Manutenzione, coadiuvato dalla Polizia Municipale, è stato seguito direttamente dall’Assessore al Decoro ed alla Manutenzione del Demanio, Edoardo De Luca, e dal delegato all’Ambiente, Antonio Vitale.

Sconfortante la mole di rifiuti raccolta, in diversi casi ingombranti; è stato necessario, in alcuni punti, utilizzare una pala meccanica per riuscire a recuperare il grande quantitativo di immondizia gettata dall’alto in un canale.

Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni ma soprattutto saranno inaspriti i controlli e sui rifiuti raccolti si effettuerà una verifica per cercare di identificare i colpevoli che saranno immediatamente denunciati.

Va ricordato che la normativa è divenuta più stringente per chi abbandona rifiuti e che c’è anche il penale: la sanzione amministrativa prima prevista nella fascia da 300 a 3mila euro è passata alla fascia da 1000 a 10mila euro, che raddoppia se si tratta di rifiuti pericolosi. Inoltre se ad abbandonare rifiuti sono titolari di imprese, è previsto l’arresto da tre mesi ad un anno o con ammenda da 2mila600 a 26mila euro.

A breve sarà organizzata, una giornata ecologica, con il supporto di associazioni ambientalistiche per la raccolta in altre aree dove si è verificato l’abbandono di rifiuti, già attenzionate dall’Amministrazione comunale.