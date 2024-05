NAPOLI. Rione Villa: sequestrato circa un chilo di droga.

Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra hanno effettuato un controllo in uno stabile del Rione Villa dove, in un appartamento in disuso, hanno rinvenuto una pistola Taurus cal. 357 Magnum con 8 cartucce, risultata provento di furto, due buste con circa 35 grammi di cocaina, altre 5 buste contenenti oltre 500 grammi di marijuana, 2 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 201 grammi, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga che sono stati sequestrati.