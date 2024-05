Contrada (Av): Si rinnova il ricordo del giovane pugile Emanuele Altavilla attraverso la premiazione degli alunni vincitori della Borsa di Studio Sportiva voluta dall’Accademia Pugilistica Contrada. Domani alle ore 10.45 l’ appuntamento.

Era il 27 settembre 2020 quando la vita di un giovanissimo ragazzo Emanuele Altavilla venne spezzata tragicamente in seguito a un incidente stradale sul raccordo Avellino-Salerno. Il 25enne di Avellino aveva tante passioni, tra cui quella per la boxe ed era stimato e apprezzato da tutti coloro che lo conoscevano come ragazzo buono, diligente ed esemplare. Il suo ricordo da ormai tre anni è rimembrato grazie ad Borsa di Studio Sportiva voluta dall’ ACCADEMIA PUGILISTICA CONTRADA ed istituzionalizzata dall’ Istituto Comprensivo Forino-Contrada e dal Comune di Contrada ed attraverso la quale si è permesso e si permetterà a 4 alunni contradesi, ogni anno, di essere premiati e frequentare cosi’ gratuitamente per alcuni mesi la Palestra dell’ Accademia Pugilistica Contrada. Anche questo anno con specifica indicazione domani 4 Maggio alle ore 10.45 presso il Plesso Scolastico Ammaturo di Contrada, andrà in scena la cerimonia di Premiazione della suddetta Borsa di Studio “Emanuele Altavilla”. La stessa vedrà la partecipazione dei genitori del ragazzo e gli interventi del Sindaco di Contrada Avv.to Pasquale De Santis, del Presidente del Coni Roberto Saviano del Campione di Pugilato Carmine Tommasone , del Parroco di Contrada Padre Marco Masi e per la Scuola del Presidente e Vice Daniele Biondi e Iannaccone Federico tra l’ altro uno dei team manager del ragazzo nonché di altre autorità civili , Comunali , Scolastiche e Religiose. ” Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. ” Da . Bio