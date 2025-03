Ufficiale, esclusa la Turris dal Campionato, l’Avellino a un punto dal Cerignola. La classifica aggiornata

Il Tribunale Federale Nazionale ha recentemente escluso la Società Sportiva Turris Calcio dal campionato di Serie C, girone C, infliggendo inoltre una penalizzazione di 3 punti da scontare nella prossima stagione sportiva utile. Questa decisione segue di pochi giorni l’esclusione del Taranto e avrà ripercussioni significative sulla classifica e sul prosieguo del campionato, soprattutto considerando l’imminente turno infrasettimanale.

La Turris, squadra di Torre del Greco, aveva riconquistato la Serie C nella stagione 2019-2020 dopo 19 anni di assenza. Nelle stagioni successive, la squadra ha lottato per mantenere la categoria, raggiungendo la salvezza nelle stagioni 2022-2023 e 2023-2024, entrambe concluse al 15º posto.

L’esclusione della Turris comporterà l’annullamento delle partite già disputate dalla squadra nel campionato in corso, con conseguenti modifiche alla classifica del girone C. Le squadre che hanno affrontato la Turris vedranno i punti ottenuti o persi contro di essa rimossi, alterando così la competizione per la promozione e la salvezza.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha pubblicato un comunicato ufficiale in merito a questa decisione, disponibile sul proprio sito istituzionale.

È probabile che l’esclusione della Turris influenzi il calendario delle prossime giornate del girone C, con possibili rinvii o riorganizzazioni delle partite inizialmente previste contro la squadra campana. Le società coinvolte attendono ulteriori indicazioni dalla Lega Pro riguardo alle modalità di gestione di questa situazione straordinaria.

Audace Cerignola 55

Avellino 54

Monopoli 46

Benevento 44

Potenza 41

Crotone 43

Catania 40

Picerno 36

Giugliano 35

Trapani 32

Sorrento 31

Cavese 31

Foggia 30

Juventus NG 32

Altamura 31

Latina 24

Casertana 19

Messina 12