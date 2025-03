Sicurezza ad Acerra: Discussa in Commissione la petizione del M5S, attesa decisione in Consiglio Comunale

Oggi si è svolta la seduta congiunta delle Commissioni Consiliari per discutere della petizione sulla sicurezza promossa dal MoVimento 5 Stelle Acerra, un tema che sta a cuore a tantissimi cittadini e che non può più essere ignorato.

All’incontro, oltre a una delegazione dei promotori, abbiamo voluto anche la voce dei commercianti duramente colpiti dall’ondata di furti, rapine e atti vandalici che stanno mettendo in ginocchio la città. Si è parlato di sicurezza in ogni suo aspetto, non solo come contrasto alla criminalità, ma anche come diritto a vivere pienamente la città, ripopolandola, riappropriandosi degli spazi pubblici e restituendo fiducia ai cittadini.

Sono stati esaminati tutti i punti del Movimento 5 Stelle, e da parte della maggioranza alcuni di essi sono stati colti come condivisibili. Durante la seduta, il consigliere Francesco Affinito ha presentato una mozione che si spera possa essere approvata o comunque integrata e emendata dalla maggioranza e dal resto dell’opposizione, per dar vita a un documento ampio e condiviso, capace di rispondere concretamente alle esigenze della città. La discussione finale e il voto sono previsti nel Consiglio Comunale di domani.

Michele Paolella , rappresentante del Gruppo Territoriale del M5S Acerra, ha dichiarato:“Garantire la sicurezza è un diritto fondamentale, e oggi in Commissione abbiamo portato la voce di tantissimi cittadini che in queste settimane ci hanno chiesto di intervenire. Ringrazio tutti gli attivisti che hanno raccolto le firme in città, le associazioni, le forze civili che si sono mobilitate e anche le forze politiche che, a vario titolo, stanno contribuendo a costruire una proposta concreta. Il nostro invito è chiaro: approviamo insieme questo documento, superiamo le divisioni politiche e dimostriamo di essere davvero dalla parte dei cittadini.”

Il consigliere comunale Francesco Affinito ha sottolineato: “I punti che abbiamo portato oggi in Commissione rispondono alle vere necessità della città. Abbiamo visto che l’Amministrazione, almeno a parole, sembra condividerli. Se è così, allora facciamo un passo avanti: approviamo un documento unitario, con il sostegno di tutta la maggioranza e di tutte le opposizioni. Sarebbe un segnale forte per Acerra , per far capire ai cittadini chi è davvero dalla parte della sicurezza e chi invece si nasconde dietro scuse.”

Non possiamo però non segnalare con disappunto l’assenza dell’opposizione riconducibile ad Andrea Piatto, che ha giustificato la mancata partecipazione alla Commissione con la presunta presenza in Camera di Consiglio per la sentenza del TAR. Una scusa che non regge, visto anche che nessuno di loro esercita la professione forense. Chi si propone di amministrare Acerra e di rappresentare i cittadini oggi doveva essere presente! Chi ha davvero a cuore la sicurezza e il futuro di questa città, oggi doveva essere in Commissione a lavorare per costruire un documento condiviso, capace di dare risposte a tutti quei cittadini che in queste settimane hanno chiesto soluzioni concrete. Purtroppo non siamo nuovi a queste assenze aggiungendosi, non da ultima, a quella di poche settimane fa sulla mozione contro la violenza di genere, e per cui mandiamo un invito alle parti per un esame sul loro ruolo a servizio del territorio.