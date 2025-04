Ubriaco alla guida di un tir sull’A16: patente ritirata e denuncia per un 57enne

Grave episodio di irresponsabilità al volante sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un autotrasportatore di 57 anni è stato sorpreso alla guida di un tir in evidente stato di ebbrezza.

L’intervento è avvenuto nel tratto di competenza della Polizia Stradale di Grottaminarda, in provincia di Avellino. Gli agenti sono accorsi in seguito a una segnalazione per un’avaria che aveva costretto il mezzo pesante a fermarsi lungo la carreggiata, creando una potenziale situazione di pericolo per la circolazione.

Durante i controlli, gli agenti hanno notato immediatamente che l’autista presentava sintomi riconducibili all’assunzione di alcol. Il successivo test etilometrico ha confermato i sospetti: il tasso alcolemico era di gran lunga superiore ai limiti consentiti dalla legge.

A seguito dell’accertamento, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria, la patente ritirata e il mezzo pesante sottoposto a sequestro.

Un episodio che riaccende i riflettori sull’importanza dei controlli e sulla necessità di comportamenti responsabili, soprattutto da parte di chi è alla guida di veicoli di grandi dimensioni. Il rischio per la sicurezza stradale è infatti altissimo e l’intervento tempestivo della Polstrada ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche.