Tutor 3.0 rivoluziona le autostrade: più controlli, multe certe e zero scappatoie. Ecco dove sono posizionati

Dal 7 marzo 2025, il nuovo sistema di controllo della velocità Tutor 3.0 è operativo su 26 nuove tratte autostradali italiane, aumentando la sicurezza stradale con una tecnologia più avanzata e precisa. Con questa espansione, la rete di monitoraggio arriva a coprire 178 sezioni autostradali per un totale di circa 1800 km.

Il Tutor 3.0 rileva la velocità media dei veicoli su un determinato tratto autostradale attraverso un sistema di sensori e telecamere. Al passaggio sotto il primo portale, il veicolo viene identificato con data e ora, e lo stesso avviene al portale successivo. Il software calcola il tempo impiegato e, se la velocità media supera il limite consentito, la violazione viene segnalata alla Polizia Stradale per la verifica e l’eventuale emissione della multa. I dati dei veicoli in regola vengono immediatamente cancellati, garantendo la privacy degli automobilisti.

Il Tutor 3.0 introduce una maggiore precisione e affidabilità, grazie a sensori di ultima generazione e immagini ad alta risoluzione che consentono di identificare chiaramente i veicoli anche in condizioni di scarsa visibilità (notte, pioggia, nebbia).

Ma le novità non si fermano alla velocità: il nuovo sistema è in grado di individuare anche altre infrazioni, come:

✅ Sorpassi pericolosi

✅ Uso improprio delle corsie

✅ Veicoli che procedono contromano

✅ Camion che superano i limiti di peso consentiti

A differenza degli autovelox tradizionali, il Tutor 3.0 non utilizza flash visibili, rendendo impossibile per gli automobilisti accorgersi del rilevamento in tempo per rallentare.

Dove sono stati installati i nuovi Tutor

Ecco le tratte autostradali su cui è entrato in funzione il nuovo sistema:

•A1 Milano-Napoli: 7 tratte tra Chiusi e Monte San Savino, Castelnuovo di Porto e Settebagni, Area di Servizio Tevere e Fabro.

•A9 Lainate-Como-Chiasso: 5 tratte tra Saronno e Lomazzo Nord.

•A11 Firenze-Pisa Nord: 5 tratte tra Montecatini e Prato Est.

•A14 Bologna-Taranto: 4 tratte tra Pesaro e Rimini Sud.

•A27 Mestre-Belluno: 5 tratte tra il bivio con la A4 Milano-Brescia e lo svincolo con la Pedemontana.

I tratti monitorati sono sempre segnalati da cartelli verdi, posizionati prima dei portali di rilevazione.

Il Tutor 3.0 funziona in qualsiasi condizione atmosferica e si adatta automaticamente alle modifiche temporanee dei limiti di velocità imposte dalla Polizia Stradale in caso di maltempo (es. da 130 a 110 km/h per pioggia o nebbia).

Con l’introduzione di questa nuova tecnologia, le autostrade italiane diventano più sicure e il margine di errore per chi trasgredisce le regole si riduce drasticamente.