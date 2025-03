Domicella in festa per il 50° compleanno di Angelo Peluso, che oggi, 12 marzo, raggiunge questo importante traguardo. A festeggiarlo con affetto sono la moglie Rosamaria e tutta la famiglia, che gli dedicano auguri speciali per questa giornata ricca di emozioni.

Un compleanno significativo, circondato dall’amore dei suoi cari, che gli augurano tanta felicità e serenità per il futuro. Buon compleanno, Angelo!