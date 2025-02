Tragedia a Sperone: Operaio quarantenne di Avella muore per infarto in cantiere

Nella giornata di oggi a Sperone, una tragedia ha scosso la comunità: un operaio quarantenne, originario di Avella, è deceduto per infarto mentre era impegnato in un cantiere edile. I soccorsi, pur tempestivi, non sono riusciti a salvargli la vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, attualmente impegnati in tutti gli adempimenti del caso. Le autorità hanno già avviato le indagini per accertare le cause dell’improvviso malore e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.

La notizia ha lasciato un segno profondo nella comunità locale, con colleghi e familiari addolorati per la perdita prematura di un lavoratore stimato. Ulteriori dettagli saranno resi noti a seguito dei rilievi in corso.