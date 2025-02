Conferenza stampa su “A Mascarata Serinese”: Tradizione, Cultura e Folklore

Il Comune di Serino organizza una conferenza stampa per presentare “A Mascarata Serinese”, un evento che celebra le tradizioni, la cultura e il folklore del territorio. L’incontro si terrà sabato 1 marzo alle ore 11:00 presso il Circolo della Stampa di Avellino.

L’iniziativa mira a valorizzare uno degli aspetti più caratteristici del patrimonio culturale serinese, ovvero le mascherate tradizionali che animano il Carnevale locale. Si tratta di un’occasione per approfondire le origini storiche di questa manifestazione e per promuovere il valore identitario che essa rappresenta per la comunità.

Durante la conferenza interverranno rappresentanti istituzionali, esperti di tradizioni popolari e membri delle associazioni culturali coinvolte nell’organizzazione dell’evento.

L’incontro sarà anche un’opportunità per illustrare il programma dettagliato della manifestazione e le varie attività previste per coinvolgere cittadini e visitatori.

Serino, con questa iniziativa, conferma il suo impegno nella tutela e promozione delle tradizioni locali, rendendo omaggio a una delle espressioni più autentiche della sua cultura popolare.