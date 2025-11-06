Taurano, guasto all’illuminazione in Piazza Freconia: lavori in corso

A Taurano si registra un guasto all’impianto di illuminazione pubblica in Piazza Freconia, dove nel corso della giornata odierna sono stati avviati gli interventi di verifica e riparazione. Il tecnico incaricato ha operato per ore per individuare l’origine del malfunzionamento, che risulta interessare più punti della linea.

Con il sopraggiungere del buio e la presenza di guasti diffusi, non è stato possibile completare l’intervento entro la giornata. I lavori proseguiranno domani mattina, con l’obiettivo di ripristinare la piena funzionalità dell’illuminazione nel minor tempo possibile.

L’amministrazione comunale fa sapere di essere in costante contatto con i tecnici e assicura che si sta lavorando per ridurre al minimo i disagi.